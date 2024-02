Il Provinciale | Federico Quaranta torna a farci scoprire la provincia italiana in cinque puntate inedite da non perdere

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La, con i suoi luoghi, le sue storie e le sue tradizioni quasi sempre secolari, è la grande ricchezza dell’Italia. Lo sanno bene gli autori de Il– Il racconto dei racconti, un programma che si propone proprio lo scopo di far conoscere meglio e più a fondo allo spettatore la. Dopo una prima fortunata edizione, adesso la trasmissione, condotta ancora una volta da, con. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo. Il– Il racconto dei racconti: le novità della nuova edizione Dunque, come abbiamo anticipato,riprende il timone de ...

Già arrestato per chili di ketamina, viaggia con la coca sull’auto a noleggio: arrestato a Cagliari Ancora guai per Federico Martis, 38 anni, di Elmas: i carabinieri lo hanno fermato dopo un’attività di pedinamento ...

Rappresentativa provinciale Under 14 di Torino, 34 convocati per il secondo raduno CONVOCAZIONI - Ecco i ragazzi classe 2010 scelti dal selezionatore Federico Cossu per il raduno che si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 14 ...

FISI-AOC: i risultati del Trofeo Fiammengo Federico a Sestriere La pista Standard di Sestriere ha ospitato lunedì 12 febbraio il Trofeo Fiammengo Federico, una gara indicativa provinciale della categoria Cuccioli, organizzata dallo Sci Club Sestriere secondo i ...