IL PROTAGONISTA Tommaso Barbieri sempre più protagonista Titolare con più continuità e ora anche decisivo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A sensazione, il percorso alle prese con la gavetta sembra essere agli sgoccioli. Di fronte a sé si staglia con maggiore nitidezza, giorno dopo giorno, il contorno del bancone principale della cucina, fianco a fianco con i grandi interpreti del gruppo. Ventidue anni da compiere il prossimo 26 agosto, prima esperienza in assoluto in cadetteria ma quel tocco che lascia intravedere scintille da futurosu palcoscenici prestigiosi:sta cucinando piattipiù complessi. Concedeteci il vezzo del paragone con l’omonimo chef stellato che popola gli schermi di Sky perché, da qualche settimana a questa parte, l’ex Juventus Next Gen sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare il ruolo di capo brigata sulla corsia laterale dello schieramento nerazzurro. ...