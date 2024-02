Il primo aggiornamento di Samsung Galaxy S24 porta un’attesa novità

Samsung, in arrivo l'aggiornamento per il display di Galaxy S24: correggerà i colori Dopo i rumor dei leaker sull’arrivo di un aggiornamento per il Galaxy S24, Samsung ha confermato in via ufficiale che è in arrivo già a Febbraio 2024 l’update che darà agli utenti una maggiore libertà ...

Su Galaxy S23 è in arrivo una delle migliori funzionalità di Galaxy AI vista su S24 Anche il Galaxy S23 di Samsung beneficerà delle funzionalità legate all'IA di Galaxy AI. In arrivo a marzo un'interessante funzione.

Agcom ha misurato la velocità di Internet sui dispositivi mobile in 45 città italiane: Milano al primo posto La campagna 2023 di drive test ha rilevato le prestazioni delle reti mobili, compresa la tecnologia 5G, ed è stata svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall’Autorità p ...