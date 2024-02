Il presidente Percassi firma la maglia della «camminata nerazzurra»

Camminata Nerazzurra, la firma sarà di Antonio Percassi Nel 2024 tornerà la Camminata Nerazzurra. La firma delle magliette, per questa edizione, sarà quella del presidente Antonio Percassi.

Retroscena Atalanta, occhi in casa Hellas Verona: D’Amico lavora per giugno Quarta in graduatoria ed in piena corsa Champions League assieme al sorprendente Bologna, alla Fiorentina di Italiano ed alla Roma della nuova guida Daniele ...

