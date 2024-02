Il presidente del museo di Ostuni si è dimesso Aveva pubblicato foto della presidente del Consiglio a testa in giù

Come potete leggere, sia sul GDI, sia su qualsiasi agenzia di stampa nazionale e internazionale, i rapporti tra Biden e Bibi il macellaio sono ... (ilgiornaleditalia)

Tweet di Michele Emiliano , presidente della Regione Puglia : Oggi abbiamo ricevuto un gruppo di # Agricoltori non rappresentati dalle organizzazioni ... (noinotizie)

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per "insufficienza respiratoria ".Continua a leggere (fanpage)

Due giorni fa le scuse per aver Posta to una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Oggi ha fatto un passo indietro dimettendosi dalla ... ()

Apprensione per le condizioni di Cecchi Gori , l’ex presidente della Fiorentina è stato ricoverato ed è in terapia intensiva Apprensione per le ... (calcionews24)

Posta foto di Meloni a testa in giù, si è dimesso il presidente del museo civico di Ostuni Due giorni fa le scuse per aver postato una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Oggi ha fatto un passo indietro dimettendosi dalla carica di presidente del museo di Ostuni, Luca ...

Pubblicato nuovo bando per volontariato meridionale: 3 mln a disposizione da Fondazione “Con il Sud” Attraverso i precedenti bandi sul volontariato la Fondazione CON IL SUD ha assegnato oltre 27 milioni di euro per sostenere 405 iniziative al Sud e 6,4 milioni per finanziare le attività ordinarie di ...

Pagina 2 | Serie A con 18 squadre, la profezia di Gravina: "La farai tu per forza..." Mercoledì c'è stato l'incontro formale tra le componenti del calcio. Il prossimo passaggio è previsto alla prossima riunione, fissata per martedì prossimo, quando proseguirà il percorso riformatore in ...