Il petrolio è in lieve calo, Brent a 82,6 dollari al barile Sono in lieve calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano cala dello 0,1 per cento a 77,77 dollari al barile mentre il Brent arretra dello 0,2 per cento a 82,63 dollari al barile.

Previsioni Petrolio WTI: le Tensioni in Medio Oriente Aiutano il Rialzo Il prezzo del Petrolio WTI estende la serie positiva iniziata la settimana ... hanno lanciato missili contro una nave diretta a un porto dell’Iran, provocando lievi danni alla nave ma nessun ferito ...

Borsa: l'Europa positiva, in lieve calo i titoli di Stato Borse europee positive, con gli investitori pronti a scommettere sull'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. (ANSA) ...