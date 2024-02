Il peso della transizione energetica ricade sulle aziende E i consumatori sono pronti a premiarle

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È ormai un dato acquisito: il, non sui singoli individui. Ottimizzazione delle emissioni e dell’impatto Co2 per sedi, impianti e ciclo produttivo, nonché per le infrastrutture digitali, come siti web, sensori e server: questeper gli italiani le attività principali di cui un’impresa dovrebbe farsi carico per dimostrare un vero impegno ambientale. Azioni che, infatti, ricevono il 71% delle preferenze quando si parla di quali comportamenti le imprese dovrebbero intraprendere per essere veramente sostenibili e che porterebbero all’azienda non solo un vantaggio d’immagine ma anche un tangibile ritorno economico. Un cambiamento che deve passare dalla formazione dei manager e dei vertici aziendali ...

Aldo Serena , doppio grande ex di Inter e Juve , ha parlato al Corriere della Sera in vista del match di San Siro Da grande attaccante qual è stato, ... (calcionews24)

È l'ora più difficile per il principe William , costretto a tornare sulla scena pubblica in rappresentanza della famiglia reale britannica con le ... (ilmessaggero)

Transizione energetica, un volano per economia e lavoro «Quando si parla di transizione energetica, si pensa spesso, con paura, a ciò che si crede potrebbe sottrarre, non a ciò che aggiungerà. Il primo timore è per ...

F1 | Vasseur: "Per me il 2024 non sarà anno di transizione" Il 2024 per la Ferrari sarà una stagione di transizione verso altri grandi appuntamenti a partire dal 2025 “No, è sbagliato. Il 2024 non sarà un anno di transizione ma una stagione importante. Sono ...

In un solo gene la chiave dell’obesità Svelato il meccanismo-chiave alla base dell’obesità, una condizione patologica che riguarda quasi 1 miliardo di persone in tutto il mondo: nonostante sia legata anche a dieta ed esercizio fisico, il c ...