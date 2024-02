Il Parmense trema ancora | scossa di 3 3

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Unasismica di magnitudo 3.3 è stata registrata a 6 km a ovest di Langhirano, in provincia di Parma. Ne dà notizia l'Ingv. L'epicentro è stato rilevato a una profondità di 19 km. L'evento sismico è l'ultimo di una serie di oscillazioni che da giorni fannore il. La zona interessata è quella tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro. Gli geologi hanno spiegato che insistono sulla faglia inversa del Monte Bosso e sono dovute a uno spostamento dell'Appennino Emiliano-Romagnolo verso nord-est.

