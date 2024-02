Il papà della più giovane vittima | Soffro a ogni nuvola in cielo Allerta e cura dei fiumi | un flop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Giacomo Giampieri ANCONA "Uno tsunami di acqua e fango", espressione in voga in quei giorni drammatici, che travolse tutto. Ma che, almeno per i parenti delle vittime, avrebbe potuto risparmiare quelle 13 vite "se solo avesse funzionato meglio il sistema dimento e se si fosse intervenuti nella prevenzione, con un’adeguata manutenzione deiMisa e Nevola nel corso degli anni", dicono. Un pensiero che è comune anche a Tiziano Luconi,del piccolo Mattia, otto anni, la piùdell’alluvione delle Marche, la grande calamità naturale che, il 15 e il 16 settembre 2022, provocò anche miliardi di danni soprattutto nell’Anconetano e nel Pesarese. Tiziano, quella sera, salutò Mattia per l’ultima volta intorno alle 20. Il bimbo, assieme alla madre, mentre era diretto in auto ...