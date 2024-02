Il padre di Ilaria Salis replica al ministro Nordio | «Non è informato bene | su mia moglie dichiarazioni devastanti»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Ilnon èdei fatti. Preferisco avere un atteggiamento diverso dal, chiedo di controllarei fatti e di controllare certe, che su miasono state molto». A parlare è Robertodi, la 39enne milanese che si trova in carcere a Budapest. Oggi ildella Giustizia Carlo, ai microfoni di Sky Tg24, ha accusato i genitori didi aver perso tempo, aggiungendo che «se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto». A rispondere alle sue parole è il...

Il ministro della Giustizia a Sky Tg24: "Se avesse chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto" (huffingtonpost)

Legale Ilaria Salis: udienza anticipata al 28 marzo, entro fine mese richiesta di domiciliari La seconda udienza era prevista per il 24 maggio. L'avvocato Magyar: "Serve una domicilio sicuro e cauzione da 51 mila euro" ...

Nordio: "I familiari di Ilaria Salis hanno perso un anno". Il padre: 'Il ministro non è informato' 'Ora convinti per i domiciliari in Ungheria, dovevano farlo prima' dice il Guardasigilli. 'Controlli le sue dichiarazioni' precisa Roberto Salis (ANSA) ...

IL PADRE: PREOCCUPATI PER LA SICUREZZA DI ILARIA Il murale che raffigura Ilaria Salis impiccata è “devastante. Credo che lo sarebbe per chiunque. È una minaccia di morte. Noi siamo preoccupati per la sicurezza di Ilaria. Sia in carcere, sia se riusc ...