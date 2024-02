Il nuovo fenomeno di Counter-Strike

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ambientazione forse ve la ricordate. Era l’11 settembre del 2022 e la Nazionale di pallavolo maschile si laureava campione del mondo dopo 24 anni battendo per 3-1 la Polonia padrona di casa. Davanti al pubblico attonito della Spodek Arena di Katowice, Michieletto e Giannelli, definiti “eroi giovani e belli” da Gian Marco Porcellini qui su Ultimo Uomo, compivano il loro capolavoro, forse ignari che quella stessa arena una volta all’anno si trasforma nell’epicentro mondiale degli esports. Città fondata appena nel 19esimo secolo in piena rivoluzione industriale dopo la scoperta dei giacimenti di carbone, Katowice ha come mantenuto questa propensione naturale verso la modernità. Dal carbone al silicio sono passati più di 150 anni ma la città polacca è ancora sinonimo di apertura al futuro, come si può vedere dallo stesso tessuto della città che, tra edifici storici e contemporanei, ...