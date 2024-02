Il monologo di BigMama a ‘Le Iene’ | «Donne siate scomode | date fastidio | ribellatevi»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’abbiamo vista sul palco del Teatro Ariston in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta. Reduce dall’esperienza ligure, la rapper e cantautriceè stata ospite nello studio de Le Iene con un intenso. Nella sesta puntata andata – in onda martedì 13 febbraio – l’artista ha voluto rivolgersi ancora una volta alle, lanciando un messaggio sociale che da sempre le sta a cuore. Contro il silenzio, per far sentire sempre la propria voce. Queste le sue parole: “Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: ‘Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che spacca’. Ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo ...