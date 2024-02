Il mistero della nave fantasma Senza bandiera né equipaggio ma carica di petrolio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Venezuela: la dittatura di Maduro sequestra l'attivista Rocío San Miguel Rocío San Miguel aveva vinto una causa contro il Venezuela nel 2018 davanti alla Corte interamericana dei diritti umani per violazione dei suoi diritti politici e di espressione, dopo il suo licenziamento da un ente pubblico. Juan González, avvocato di Rocío San Miguel, ha denunciato che la sua assistita è ancora in regime di sparizione forzata e che non si sa dove si trovi sua figlia, Miranda Díaz San Miguel. "Questi gravi eventi costituiscono una violazione dei diritti umani, del giusto processo e del diritto alla difesa. È necessaria un'azione immediata da parte delle organizzazioni internazionali per i diritti umani presenti in Venezuela", ha dichiarato.