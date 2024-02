Il ministro Tajani | “Siamo amici di Israele | ma ci sono troppe vittime civili”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Noi siamodi, sosteniamo con forza il diritto dia difendersi. Ma cicivili": lo dice ildegli Esteri, Antonio, parlando del conflitto in Medio Oriente.

Una nave italiana dovrebbe partecipare alla missione Aspides , nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, che sarà una missione difensiva , non solo di ... (ilfattoquotidiano)

«Quando si negozia il silenzio è d’oro». Non è un detto popolare ma sono le parole del vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani . Il ... (open.online)

Mo: Tajani, 'Italia protagonista, sostegno a dialogo in Egitto e de-escalation' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''L'Italia è protagonista in tutte le iniziative politiche'' volte a mettere fine ai combattimenti tra Israele e Hamas. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Es ...

Gaza, asse Meloni-Schlein: pace e cessate il fuoco. E Tajani critica Israele: «Troppe vittime civili» Ad anticipare la svolta ci pensa in mattinata, prima del tiro alla fune sulle mozioni in aula, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono ...

La telefonata tra Meloni e Schlein porta all’intesa su Gaza: il Governo si adopererà per un cessate il fuoco È questo quanto richiesto dalla mozione proposta in Aula dal viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli e approvata con 159 astenuti (tutti del centrodestra), 128 sì e nessuno no. Fonte foto: ANSA Il ...