Il ministro Crosetto sta meglio | è ancora ricoverato per una pericardite

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildella Difesa Guidosta. Si trovain ospedale, per una lieve. Sui social pubblica un messaggio di ringraziamenti per gli auguri di pronta guarigione ricevuti.

Resta in osservazione in ospedale il ministro della Difesa , Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza nella notte per i forti dolori al petto . I medici ... (ildenaro)

Guido Crosetto è in buone condizioni. Gli esami fatti, dopo il ricovero nella notte all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma per un dolore al petto, ... (fanpage)

Arrivano rassicurazioni dall'ospedale San Carlo di Nancy in cui da luned' 12 febbraio è ricoverato il ministro Guido Crosetto per un persistente ... (ilgiornale)

Paura per il ministro della Difesa, Guido Crosetto , ricoverato d'urgenza la scorsa notte per una sospetta pericardite. «A seguito di un dolore ... (iltempo)

Crosetto in ospedale, l'ANPCI: "Grande apprensione, siamo vicini al Ministro" Meloni su Crosetto: “Sta abbastanza bene, l’ho sentito. Siamo ottimisti” 13 febbraio 2024 A margine delle celebrazioni per il 40° anniversario della modificazione… Leggi ...

