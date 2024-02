Il ministro Crosetto in ospedale | contro di lui si scatena l' odio no vax

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Paura per ildella Difesa, Guido, ricoverato d'urgenza la scorsa notte per una sospetta pericardite. «A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina - si legge in una nota della Difesa -, ilsi è presentato (solo ed a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy (a Roma ndr), con forti dolori al petto. È stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia». Le condizioni di salute del, nella giornata di ieri, sono apparse comunque in netto miglioramento.Il ministero della Difesa ha precisato che gli «accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore ilverrà ...