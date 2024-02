Il meglio e il peggio della tv

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non sono un critico televisivo ma non ci vuole molto per comprendere come la televisione sia il nuovo manganello fascista e come la tv italiana sia sempre comunque comandata dalla sinistra. Anche perché a destra c’è poco. Avremmo bisogno di un Ennio Flaiano e ci ritroviamo un Giuseppe Cruciani, fuori dagli schemi ma giusto quel tanto per non uscire dalle linee del campo del political correct. Ci vorrebbe un Magnozzi – protagonista dell’indimenticabile “una vita difficile” con Alberto Sordi e ci troviamo con un Daniele Capezzone: ha talmente ragione nella sua educata pacatezza che passa dalla parte del torto. A proposito ma quelli di sinistra non erano “vent’anni dalla parte del torto”? L’ho scritto più volte: sono anarchico situazionista non credo nel potere dello Stato (participio passato del verbo essere) ma la sinistra ha con evidenza egemonia. Più che altro perché direttori, ...