Il matrimonio del mio migliore amico | tutte le curiosità sulla commedia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un fantastico cast composto da Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett, dà vita ne Ildel mio, ad unaromantica sui generis, dinamica e inaspettatamente cinica che ha riscosso notevoli consensi sia da parte del pubblico che della critica. Diretto da P. J. Hogan nel 1997, il film va in onda nella prima serata di Mercoledì 14 Febbraio su Tv8.leda conoscere ve le diciamo di seguito. Ildel mio: la trama in breve e il cast Julianne Potter, critica culinaria indipendente e vivace, viene a sapere che una sua ex fiamma, Michael, sta per sposare la bionda Kimberly Wallace e in lei si scatena una folle gelosia. Anni prima, quando erano amanti, lei e Michael ...