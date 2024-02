Il massacro di Altavilla | Antonella e i figli uccisi per liberarli da Satana Barreca | Volevo bene alla mia famiglia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oggi, 14 febbraio, è il giorno in cui Giovanni, Massimo Carandente e Sabrina Fina possono dire la loro verità. Sono in carcere a Palermo per l'omicidio della moglie di Barrecca,Salamone, e i lorominori: Emanuel (5 anni) e Kevin (16). Per tutti l'accusa è di omicidio...