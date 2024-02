Il gran discorso di Biden per salvare l’Ucraina e l’Europa da Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questa mattina, il Senato degli Stati Uniti, come tutti sapete, ha votato a strade maggioranza, con un margine di 70 a 29, a favore di un disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale. Ora… ora la questione passa alla Camera, ed esorto il Presidente Mike Johnson a sottoporla immediatamente… immediatamente. Non c’è dubbio che se il disegno di legge del Senato fosse presentato alla Camera dei Rappresentanti, passerebbe. Passerebbe. E il Presidente lo sa. Quindi, chiedo al Presidente di lasciare che l’intera Camera esprima la sua opinione e di non permettere a una minoranza delle voci più estremiste della Camera di impedire che questo disegno di legge venga votato. Questo è un atto cruciale e la Camera deve sbrigarsi. Il disegno di legge prevede finanziamenti urgenti perin modo che possa continuare a difendersi dal feroce assalto di ...