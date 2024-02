Il governo vuole rabbonire noi agricoltori con più soldi o detrazioni Ma non funziona così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Marco D’Ercole Il, tramite il rappresentante del Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Nazionale, crede che dandoci deiin più, oppure dellee/o deduzioni fiscali, noipossiamo sentirci soddisfatti. Credono di poterci. I giullari delle corte medievali facevano ridere; questi invece fanno piangere – totalmente. Purtroppo per chi non conosce il mondo agricolo bisogna distinguere tra il regime fiscale e i fondi europei. Il pagamento delle tasse è calcolato in base al reddito; la possibilità di accedere ai fondi europei è regolato (con modalità ben definite) dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (acronimo Agea). Innanzitutto, il primo passaggio è il regime fiscale, quindi si contatta il proprio commercialista. Il ...