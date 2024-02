Il gas scende a 24 | 6 euro | ai livelli di settembre 2021

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il prezzo del gas è in calo, con gli operatori che guardano all'andamento della stagione invernale ed aidegli stoccaggi superiore alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,2% a 24,6al megawattora, portandosi aidi. Dall'inizio dell'anno il gas registra una flessione complessiva del 23,8 per cento.

