Il furto di strumenti sull’ambulanza Ora raccolta fondi e donazione alla Cri

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lo scorso 24 gennaio, a Canegrate, approfittando dell’assenza dell’equipaggio della Croce Rossa di Legnano impegnato a soccorrere una persona in casa, ignoti ladri sono salitie hanno rubato un defibrillatore e un elettrocardiografo. "salvavita collegati in remoto con Areu e che hanno bisogno della connessione gsm per funzionare correttamente. Quindi i ladri non se ne fanno niente, ma l’intera comunità dell’Altomilanese ne ha avuto un danno, perché in questo modo il nostro mezzo di primo soccorso in parte non può più essere operativo fino a quando non avremo ripristinato la dotazione", spiega Luca Roveda, presidente della Croce Rossa di Legnano. Così, pochi giorni dopo l’ignobile, la Cri di Legnano ha lanciato unavia paypal, dandosi l’obiettivo di ...