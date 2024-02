Il fumo fa male Le sigarette elettroniche come quelle tradizionali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Ilpassivo è considerato un fattore dannoso per la salute dei non fumatori, soprattutto bambini. Un concetto ben noto, ma fino a oggi rimasto legato solo alle'. Ora una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica 'Environmental Pollution' ha evidenziatoanche le'heat-not-burn" (Hnbc),che riscaldano il tabacco senza bruciarlo, potrebbero influenzare negativamente la salute cardiovascolare dei bambini e adolescenti esposti. Lo studio, che ha visto la collaborazione tra Sapienza Università di Roma, Irccs Neuromed di Pozzilli e Mediterranea Cardiocentro di Napoli, ha preso in esame tre gruppi di bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni, divisi in base all'esposizione alche potevano avere in ...