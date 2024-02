Il finale esplosivo della serie Mr & Mrs Smith crea l' illusione perfetta Quella che la storia continui almeno per un' altra stagione

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) -Attenzione: seguono spoiler sulla primadi Mr.; Mrs.- Il vero amore non è mai privo di scosse, specialmente nel caso di questacon al centro due agenti supersegreti che hanno rinunciato alle loro identità e hanno scelto un matrimonio fasullo per ordine di un misterioso capo dal vizio di inviare inquietanti mail in cui viene ordinato alla coppia di uccidersi a vicenda. Per quanto sia ispirata al film omonimo che ha fatto scoprire al mondo i Brangelina nel 2005, laMr.; Mrs., disponibile su Amazon e con protagonisti Donald Glover e Maya Erskine, presenta una trama leggermente diversa. Nel film, il John e la Jane di Brad e Angelina non sanno di essere due assassini finché non tentano di uccidersi a vicenda. Invece, nella ...