“Il Festival non promuove odio” Amadeus dice la sua dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)le tanteche hanno fatto seguito aldi Sanremo, con gli interventi di Ghali e Dargen D’Amico a Domenica In e le accuse di “censura” a Mara Venier, sul tema è intervenuto il conduttore, che ha da poco concluso la sua quinta kermesse da presentatore. Ospite di Bruno Vespa, ha così commentato quanto accaduto nelle ultime ore: “Ildi Sanremo non ha mai promosso, ha sempre parlato di inclusione, di libertà. E i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace. E la guerra da qualsiasi parte è da condannare, non c’è una guerra da un lato o dall’altro, c’è la guerra che va fermata, qualsiasi guerra al mondo va fermata”. E ancora, ha aggiunto il conduttore: “Mai mi sarei sognato, ma neanche i cantanti, ...