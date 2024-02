Il delicatissimo equilibrio su cui si regge la migrazione animale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Abbiamo fatto della Terra un Pianeta ostile per i migranti, per quelli umani come per quelli non umani. C’è una buona probabilità che una specieche vi è particolarmente cara sia una specie migratoria, secondo la convenzione Onu firmata nel 1979, la Convention on the conservation of migratory species of wild animals: lo sono elefanti, balene, tartarughe marine, farfalle monarca. È appena uscito lo State of the World’s Migratory Species, il primo monitoraggio globale sulle specie migratorie e il loro stato di conservazione. I numeri sono inquietanti. Le specie migratorie sono nella prima fila di fronte al collasso della sesta estinzione. Lo sono perché lasisu un, queste specie viaggiano per centinaia o migliaia di chilometri, ...