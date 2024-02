Il complesso diventato comunale Ex scuderie di Villa Polenghi Decollato il cantiere della rinascita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Occorrerà attendere ancora poco più di un anno, secondo le previsioni dell’amministrazione, per vedere il parco ditotalmente fruibile dai cittadini. Intanto, però, finalmente, a circa tre anni dalla decisione di riscattare dal privato l’oasi di 9mila metri quadrati, uno dei due cantieri è: in mano a due imprese lodigiane infatti sono finite le exdel parco, oggi ridotte ad un rudere e che la Soprintendenza ha obbligato a recuperare senza rimuovere i muri perimetrali. In questi primi giorni di lavoro, le ruspe hanno il compito di liberare le macerie e recuperare i coppi che poi dovranno essere ricollocati sulle coperture. Ieri un sopralluogo è stato effettuato dal sindaco Francesco Passerini e dall’assessore Severino Giovannini. Lo stabile, una volta ...