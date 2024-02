Il Comandante Aponte | l' uomo che vuole trasportare tutto quello che si muove in Italia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dall'avvento del governo Meloni, l'attivismo del patron di Msc, la più grande multinazionale di trasporto container, non conosce pause. Prima l'acquisto di Italo, poi l'accordo per salvare gli operai di Wartsila, infine la voglia di prendersi Ita. Ritratto di un imprenditore che la politica sta attenzionando

