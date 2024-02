Il Bologna batte la Fiorentina 2-0 nel recupero

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) AGI - Ilper 2-0 laneldella ventunesima giornata di Serie A. Al Dall'Ara lo spareggio per l'Europa viene deciso dalle reti di Orsolini, nel primo tempo, e di Odgaard nel finale. Grazie a questo successo ilaggancia momentaneamente l'Atalanta al quarto posto, a quota 42 punti. Occasione sprecata, invece, per unaancora una volta afflitta dal mal di gol. Nel primo tempo è ila farsi preferire sul piano del gioco, mentre lasi dimostra in più occasioni imprecisa e incapace di contenere gli attacchi avversari. Eppure, l'avvio di partita dei viola è incoraggiante: sia Ikone che Gonzalez, al 6' e al 10', arrivano al tiro da dentro l'area, spedendo entrambi, però, la palla ...

