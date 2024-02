Ignora l’alt dei carabinieri e fugge a tutta velocità | arrestato con 114 dosi di cocaina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo, hanno tratto in arresto un 21enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. La sera del 6 febbraio, nel corso di un regolare servizio perlustrativo, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagniadi Bergamo notava un soggetto sospetto a bordo di un’autovettura Peugeot 3008 e, dopo avergli intimato l’ ”alt” per procedere ad un controllo, il conducente si dava a precipitosa fuga. Ne scaturiva un lungo inseguimento lungo le vie della zona, durante il quale il fuggitivo, con la sua guida spericolata, metteva in pericolo gli utenti della strada imboccando rotatorie e strade contromano, seminando il panico. Il fuggitivo, dopo aver percorso le strade di vari comuni, ne ...