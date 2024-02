Ida Platano in lacrime a UeD | Maria De Filippi la illude | “Tornato un tuo ex”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nella puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne si è parlato anche del trono di Ida. La donna è uscita in esterna sia con Pierpaolo, sia con Sergio, ed è rimasta piacevolmente colpita dal primo. Il corteggiatore, infatti, le ha fatto una sorpresa che l’ha fatta commuovere. In studio, però, c’è chi non ha creduto alledella. Ad un certo punto del dibattito, poi,Deha voluto tenere un po’ sulle spine la tronista, dicendole che una persona appartenente al suo passato fosse tornata in studio. Di chi si tratterà? Ida piange in esterna con Pierpaolo, ma lo sta prendendo in giro? I dubbi di Tina a UeD Idaè rimasta molto colpita da Pierpaolo. I due hanno fatto una splendida esterna insieme, durante la quale il ragazzo ha chiamato un violinista ...