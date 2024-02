Ian Bremmer | Si arriverà a una tregua tra Israele e Hamas | ma non sarà risolutiva

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il politologo non nasconde il suo pessimismo sull'evoluzione della crisi di Gaza. "Le condizioni non sono ancora mature. Biden un leone in gabbia: è stretto tra un’opinione pubblica sempre più ostile al sostegno americano ae un Congresso nel quale è fortissima la componente filoebraica"

Per l'analista e presidente di Eurasia Group un collasso di Zelensky può portare a due scenari per l'Alleanza atlantica. Entrambi nefasti (huffingtonpost)

L’Italia e la tregua a Gaza, il salasso Superbonus, l’intervista al sindaco di Milano e l’oro di Quadarella Le dita di una mano sono troppe per contare i ministri che sono venuti qui. È un governo assente dal territorio. La premier idem. Le ho chiesto più volte di venire a Milano perché è la città dove le ...

