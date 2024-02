Ia | Fontana | ' svolta epocale | ma deve servire l' umanità e non viceversa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Abbiamo tutti la sensazione di trovarci di fronte a un punto dinella storia dell'. Le nuove forme di intelligenza artificiale non rappresentano solo un traguardo tecnologico. Esse sono anche un ponte verso un futuro in cui si ridefiniscono i rapporti tra l'uomo e gli strumenti a sua disposizione". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzoalla presentazione del rapporto del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione 'Utilizzare l'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare'. "L'intelligenza artificiale cerca di imitare l'uomo nel ragionamento, nell'apprendimento, nella pianificazione e nella creatività. Ma nonessere un nostro sostituto. Va infatti mantenuta la sua natura di strumento destinato al'e non. E per realizzare questa finalità, l'intelligenza artificialeessere aperta, comprensibile, trasparente, partecipata", ha spiegato. Il presidente della Camera, tra l'altro, ha posto l'accento sulla "necessità di stabilire a livello sovranazionale un quadro normativo che disciplini il settore nel rispetto dei valori umani fondamentali".ha sottolineato: "La Camera dei deputati è consapevole delle potenzialità e dei rischi connessi all'utilizzo di questa tecnologia e lavora per coglierne le opportunità, mettendo sempre la persona al centro". (Adnkronos) - "L'uso saggio e responsabile dell'intelligenza artificiale è un compito che richiede una prospettiva tecnologica nell'ambito di una profonda riflessione etica. Auspico l'apertura di un confronto tra le Istituzioni per mettere insieme tutti i progetti avviati e tutte le idee in fase di sviluppo e di realizzazione. Questo percorso consentirà di valorizzare il nostro patrimonio legislativo, di informazioni e di dati. E contribuirà a individuare una strada italiana condivisa tra le Istituzioni per l'utilizzo di queste tecnologie", ha spiegato il presidente della Camera.