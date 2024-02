Ia | Ascani Pd | ‘indagine del Parlamento italiano prima in Europa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Siamo stati il primo in Europa ad aver avviato un'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale e siamo oggi i primi ad avviare una sperimentazione specifica all'interno dell'istituzione parlamentare. Questo è infatti il prossimo passo e ci candidiamo a essere pionieri. Ben consapevoli del fatto che si tratta solo di un punto di partenza e che si dovrà procedere con grande attenzione e prudenza". Lo ha detto Anna, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo alla presentazione a Montecitorio del Report sull'IA del Comitato di vigilanza per la documentazione. "L'indagine condotta dalla Camera sull'IA attraverso tredici audizioni con esperti e una missione negli Stati Uniti ha mostrato in tempo reale quanto stava accadendo e ha reso palese anche la necessità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, che possa normare l'utilizzo dell'IA senza fermare i processi di innovazione, preservando i diritti dei cittadini e la stabilità delle nostre democrazie. La Camera dei deputati, in questo, vuole essere un punto di riferimento e il lavoro che presentiamo oggi si inserisce nell'ambito di questo sforzo", ha concluso.