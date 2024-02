I Vigili del Fuoco di Benevento in sciopero

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche ideldiaderiscono ad una prima azione dinazionale di categoria di 4 ore proclamato dal sindacato autonomo Conapo per il giorno sabato 17 Febbraio 2024 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. La protesta fa seguito allo stato di agitazione nazionale promosso dal Conapo il 25 Gennaio scorso la cui procedura di conciliazione alla presenza del sottosegretario Prisco, ha avuto esito negativo. “Sono molteplici i temi in questione, tra cui l’inaccettabile ritardo nei pagamenti degli scatti convenzionali, la mancata assunzioni di 654 unità del CNVVF già autorizzate, l’incremento del valore dei buoni pasto, la richiesta della circolare applicativa per cessione solidale del congedo ordinario e l’incremento delle indennità per il lavoro notturno e festivo ovvero l’ ...

