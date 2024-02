I tre moschettieri - Milady | la recensione | se l' epica del cinema soffre il linguaggio seriale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lade I tre: secondo e probabilmente non ultimo capitolo dell'ambiziosa produzione che rivede Alexandre Dumas secondo iltrasportato, però, sul grande schermo. Per I trepotrebbe valere lo stesso discorso portato avanti in I tre- D'Artagnan (qui la). Del resto, il film, fa parte di un disegno gigantesco, e produttivamente impegnativo. Riportare al, ma in forma, il romanzo di Alexandre Dumas. Come? Sfruttando la classicità della storia, in una chiave pop. Aggiungiamo noi, fintamente, pop. Perché se vale l'identico discorso, il sequel diretto ancora da Martin Bourboulon accentua la seriosità ...