I tre moschettieri – Milady | la recensione | cherchez la femme!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il film: I tre(Les Trois Mousquetaires:), 2023. Regia: Martin Bourboulon. Cast: François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green, Louis Garrel, Vicky Krieps, Lyna Khoudri, Jacob Fortune-Lloyd, Ralph Amoussou. Genere: avventura. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Dopo aver sventato il complotto protestante, isi rendono conto di non aver ancora chiuso con la misteriosa e letale.. Tra i tanti spettacoli di matrice americana, lo scorso anno in sala se n’è distinto uno di origine transalpina, I tre– D’Artagnan, prima parte di un dittico liberamente adattato dal romanzo di Alexandre Dumas, di nuovo oggetto di una trasposizione francese ...