I superpoteri di Dakota Johnson | La forza delle donne è nella mente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Non avevo mai pensato che sarei diventata un supereroe. Mi ha convinta l’idea che Madame Web sia una donna e che il suo superpotere sia la"., 34 anni, un esordio al cinema con The Social Network di David Fincher, poi conosciuta al grande pubblico come la Anastasia Steele della miliardaria trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, sembra po’ straniata dal suo debutto nell’universo dei fumetti Marvel. Eppure è la protagonista dell’ultima trasposizione su grande schermo targata Sony, Madame Web, che arriva oggi nelle sale. Un thriller d’azione tutto declinato al femminile, sia dietro la macchina da presa (firma la regia la britannica S.J. Clarkson) che davanti, con altre treprotagoniste, oltre a: Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus 1), Isabela Merced e Celeste ...