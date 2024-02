I Sud del Mondo | il Convegno “E-Health Innovazione e Sviluppo” per discutere del divario sanitario tra Nord e Sud Italia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si è svolto lo scorso 12 febbraio il"E-", organizzato dall’Associazione I Sud del. L'evento, che ha avuto luogo presso la Sala Gonfalone del Palazzo Pirelli a Milano, ha avuto come focus le nuove frontiere della tecnologia applicata alla sanità per ridur

Un nuovo Superstore Esselunga arriverà nella Capitale, dopo il primo tra via Palmiro Togliatti e via Prenestina aperto nel 2018. Stavolta la catena ... (gamberorosso)

Blue bond, ecco perché il 2024 sarà l’anno della svolta secondo Nuveen «Sebbene la blue economy abbia ovviamente un impatto su tutti i Paesi, è particolarmente importate per il Sud del mondo, dove rappresenta in genere una quota maggiore dell'attività economica per i ...

Sindaco Bari a De Laurentiis: "Non siamo secondi a nessuno, Bari una capitale del sud" Altrimenti, lo dico da tifoso, dovrebbero valutare di cedere la società per andare incontro alle aspirazioni di una città come Bari, una capitale del Sud. Ad ogni modo non so se siano in corso ...

Livolsi: “Crescono gli occupati, ma il mondo del lavoro va radicalmente rivisto” Il professore: "Ora i giovani privilegiano peculiarità come l’equilibrio tra vita privata e professionale o il clima aziendale" ...