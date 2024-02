I sindaci della Val Brembana | “Cantieri del Pnrr a rischio blocco | chiediamo aiuto”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Moltifinanziati con i fondirischiano di chiudere a breve perché i piccoli Comuni non sono in grado di anticipare alle imprese gli stati di avanzamento dei lavori. Regione Lombardia ci aiuti a cambiare le regole”. Questo è il grido di allarme lanciato martedì (13 febbraio) da Fabio Bonzi, sindaco di Dossena e PresidenteComunità MontanaValin Commissione, riunita in seduta congiunta con la Commissione Territorio. L’audizione urgente era stata richiesta dallo stesso Bonzi al PresidenteCommissione Territorio Jonatah Lobati che ha coinvolto il PresidenteCommissione SpecialeGiulio Gallera nell’organizzazionesessione congiunta. Oltre a Bonzi sono ...

Prolungare di due anni lo scudo erariale per i sindaci . Quanto basta per spingere i comuni italiani a impegnare i fondi del Pnrr prima che la ... (ilmessaggero)

Musella torna a candidarsi: "Scelta d’amore per Assago" Il coordinatore provinciale di Forza Italia è stato sindaco per 28 anni, fino al ’18 "La nostra visione di città più a misura d’uomo non è stata ancora completata".

Sindaco e vice, lo stipendio sale. Nessun ritocco per i consiglieri Da quest’anno diventare sindaco o assessore vale molto di più. E non si parla di prestigio o responsabilità, ma di indennità, per una cifra che si attesta, per il sindaco, intorno al 50% in più netto ...

L’addio di Firenze a Beppe Matulli: "Per lui una fermata della tramvia" "Invito l’amministrazione comunale di Firenze a un’intitolazione importante a Beppe Matulli in relazione alle prossime linee della tramvia per ricordare il suo impegno". La proposta, immediatamente “s ...