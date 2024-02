I POSTICIPI Bottino pieno Mantova Colombo | colpo a Trieste

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Iltorna a vincere dopo lo stop contro l’AlbinoLeffe: 1-0, contro l’Alessandria firmato Bombagi. Per la capolista permane il +8 sul Padova secondo.del Renate a, poi: botta e risposta Anzolin-Sorrentino, nel finale segnano Paudice e ancora Sorrentino. Pervittoria dopo tre ko. I match serali:-Alessandria 1-0 (14’ Bombagi), Triestina-Renate 1-3 (12’ Anzolin, 16’ e 50’ st Sorrentino, 41’ st Paudice), Vicenza-Pro Vercelli 2-0 (21’ Sandon, 23’ Pellegrini). La classifica (* una partita in meno):63; Padova 55; Triestina 46; Vicenza 43; Atalanta U23* 41; Pro Vercelli, Lumezzane 38; Virtus Verona, Legnago 37; Pro Patria 35; AlbinoLeffe 33; Renate*, Arzignano 32; Giana, Trento 31; Novara 28; Pergolettese* 27; Fiorenzuola* 23; Pro Sesto* 19; ...

L'Arce frena la Lodigiani e la Tor Tre Teste allunga in vetta, il City non sbaglia I biancorossi non vanno oltre il pari ed i rossoblù si portano dunque a +4, battendo la Red Tigers, aeroportuali ok con il San Lorenzo ...

Corriere dello Sport: "Zauli sfida Auteri. Scintille allo Scida | Il Cesena è super" Una intera pagina dedicata agli incroci pericolosi della sesta giornata di ritorno di Serie C sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano nazionale apre con il ...

Udinese, il piano di battaglia anti-Juventus Sergio Porrini spiega all’Udinese come giocare per cercare l’impresa e punti salvezza. «Fondamentale contenere la Juve nel primo tempo, quando spingerà al ...