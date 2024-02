I politici | questi sconosciuti Ricci | Difficile fare satira Mancano i volti davvero noti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In una bella giornata dal sapore primaverile, prima del triplice scoppio del cannone che ha dato il via alla sfilata del Martedì Grasso, sul palco di piazza Mazzini sono stati consegnati i premi intitolati a Gianfranco Funari, "Il giornalaio dell’anno 2024". In questa terza edizione, per la regia di Libero produzioni con Marco Falorni e Andrea Frassoni (produttore e autore degli ultimi programmi di Funari), sono stati premiati Valerio Lundini, Barbaro D’Urso (intervenuti con un videomessaggio di ringraziamento) e soprattutto Antonio, maestro della televisione italiana e già Burlamacco d’Oro nel 2003., che rapporto aveva con Funari? "Ci siamo conosciuti dal Derby di Milano. Ero giovane, avevo solo 23 anni e Funari mi ha aiutato molto. La prima volta che ci siamo visti, si è presentato dicendomi: Ao, a te quanto te danno? Io prendevo ...