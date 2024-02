I numeri dei reati dello scorso anno | Furti calati rispetto al pre-pandemia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si è svolta ieri mattina, presieduta dal Prefetto della provincia di Lodi, Enrico Roccatagliata, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione hpreso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, i sindaci di Lodi e Casalpusterlengo. Nell’incontro sono stati esaminati in particolare l’accoltellamento avvenuto in corso Adda a Lodi martedìe i danneggiamenti notturni alle auto in sosta nella zona del centro città nonché quelli avvenuti nelle scorse settimane a ddi esercizi commerciali a Casalpusterlengo. Per i fatti avvenuti nel capoluogo gli autori sono già stati individuati. Si tratta di vicende, in un caso, riferibili a contrasti di natura personale sfociati in aggressione e, nell’altro, ad un’azione di deprecabile vandalismo condotta da un 18enne, peraltro ...