I motivi inconfessabili dietro le pressioni di Biden su Netanyahu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La “reazione sproporzionata” Anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani è caduto nella retorica onusiana e filo-palestinese della “reazione sproporzionata”. C’è da apprezzare Israele, in effetti, per la sua reazione “sproporzionata”. Perché, se la sua fosse stata una reazione proporzionata ai crimini commessi da Hamas il 7 ottobre scorso – ma in realtà almeno da quando è al potere a Gaza – si sarebbe macchiato di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio. Se qualcuno può portare uno straccio di prova, anche un sospetto, che qualcosa di simile a quanto commesso da Hamas sia avvenuto, casi concreti in cui le forze di difesa israeliane abbiano intenzionalmente preso di mira e massacrato civili lontani da obiettivi militari, allora dovrebbe essere accusato, semmai, di reazione proporzionata. No, non è una prova il semplice conteggio delle vittime ...