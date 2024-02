I migliori Ruchè in 6 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nel mare magnum dei vitigni che insistono nei vigneti del nostro Paese si possono effettuare alcune distinzioni: una è quella relativa alle caratteristiche aromatiche delle uve. Come noto, ci sono alcune di esse che geneticamente sono ricche di molecole odorose ancor prima che queste si sviluppino con la fermentazione. Sono i cosiddetti vitigni aromatici, uve ricche di terpeni, sostanze presenti sulla buccia, che danno vita ad aromi caratteristici, che ci permettono di individuare subito la materia prima da cui nasce il calice che stiamo assaggiando. Esistono anche vitigni chiamati semi-aromatici: in questo caso la presenza di terpeni sulla buccia è minore, ma l'identità olfattiva è comunque evidente e riconducibile alle sostanze presenti nella polpa degli acini. Uno di questi è il ruché. Ilviene coltivato esclusivamente in Piemonte. La sua zona d'elezione è ...