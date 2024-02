I grandi sindacati agricoli perdono pezzi Ma i nuovi movimenti autonomi sono già divisi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Daiai comitati spontanei nati nelle scorse settimane, procedono in ordine sparso gli agricoltori protagonisti delle proteste contro Pac, Green deal e politiche nazionali. Alcuni risultati concretistati indubbiamente ottenuti dalla pressione costante sulle istituzioni, come il ritiro della proposta Ue sui pesticidi o la reintroduzione dell'esenzione dell'Irpef agricola decisa dal governo Meloni. Tra marce dei trattori, blocchi stradali e sit-in di fronte ai palazzi del Parlamento, i vari fronti che sidelineati hanno portato avanti battaglie parallele, solo a tratti convergenti. Tuttavia, l'insieme delle rimostranze emerse in questo inizio d'anno, dopo un 2023 molto difficile per tutta l'economia globale, ha fatto emergere le debolezze del sistema delle rappresentanze sindacali che ...