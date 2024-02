I geriatri | Nostri reparti siano sempre aperti a parenti e con menù su misura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Idia devono essere simili a quelli dei bambini,aie con“su” dell'anziano. Questa è una delle proposte lanciate da Andrea Ungar, presidente della Società italiana di gerontologia ea (Sigg) e ordinario dia all'Università di Firenze, in occasione dell'audizione che si è tenuta stamattina alla X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, nell'ambito della discussione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. “Idia devono essere diversi da come lo sono oggi e ...