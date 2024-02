I Gagliardetti d’Italia | il Mantova

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il gagliardetto di un club lombardo: ilI biancorossi virgiliani si costituiscono nel 1911 e la loro storia sportiva è contraddistinta da sette presenze in serie A concentrate nel decennio 1960 -­ 1970. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, idei biancorossi presentavano la denominazione OZOin ragione dell’abbinamento con l’azienda petrolifera di proprietà del Cavaliere Bazzini, già presidente della Roma.anni ’50 Anni ’60 Il gagliardetto delnegli anni ’70 Talierano ripartiti in bianco rosso, privi dello stemma e con il ricamo della denominazione societaria. Ad essi si affiancarono esemplari similari, realizzati in versione stampata e con il logo dell’OZO, in uso fino alla stagione 1960 ­ 1961. Dal 1961, ...