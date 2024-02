I friulani battono la Juve Il colpaccio dell’Udinese peggiora la classifica Mai così male a questo punto del campionato

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) SASSUOLO Maibrutta, adella stagione, laneroverde. La vittoria – a sorpresa –contro lantus permette aidi scavalcare il Sassuolo, che aha solo tre squadre dietro, due delle quali vicinissime (Verona a -1 e Cagliari a -2) e non è che possa contare più di tanto, visto un avversario sulla carta incontendibile, nemmeno sulla gara che il prossimo 28 febbraio recupererà contro il Napoli al Mapei Stadium. I 4 punti raccolti dal Sassuolo nelle cinque gare disputate nel 2024, del resto, sono ruolino di marcia deficitario: 0,8 punti a gara è percentuale che dice che solo il Cagliari e la Salernitana sono andati più piano del Sassuolo. Una gara per ...

La zona salvezza diventa più incandescente che mai dopo i risultati del ventiquattresimo turno di Serie A Clamoroso quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium. L’Udinese di Cioffi ha battuto la Juventus per 1 a 0 grazie ad un gol ...

Juve-Udinese 0-1, le pagelle: Lautaro punisce, Weah non è Thuram. Milik fa rimpiangere Vlahovic Risultato finale: Juventus-Udinese 0-1 JUVENTUS Szczesny 6 - Praticamente inoperoso, raccoglie dal sacco l'unica conclusione verso la porta. Gatti 5,5 - Prova a diventare un fattore nell'area avversar ...

La Juve non sa più vincere, l’Udinese passa allo Stadium TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver vinto l’ultima volta in trasferta a inizio novembre in casa del Milan, stasera l’Udinese ha concesso il bis all’Allianz Stadium di Torino battendo la Juventus per 1-0 ne ...